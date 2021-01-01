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Kaymakam Adaylığı Sınavı

İçişleri Bakanlığı

09/10/2020 - 18/10/2020 10:15

2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık), 18 Ekim 2020 tarihinde aşağıdaki sınav merkezlerinde yapılacaktır.
Sınav, saat 10.15te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınavın ilanı, İçişleri Bakanlığı tarafından başvurular başlamadan önce yapılacaktır. İlanda, sınava başvuru
koşulları ayrıntılı olarak yer alacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınava giren ve başarılı olan adayların atamaları İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmayacaktır. Sınava başvurabilmek için adayların; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayanların; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adaylarının ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir. Başvuruda; adayların program/fakülte bilgileri, beyana göre alınacaktır. Sınava başvuru koşullarını taşımayan, belirtilen program/fakültelerden mezun olmadığı halde başvuru yapan adaylar, sınava girmiş olsalar dahi İçişleri
Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak ve atamaları yapılmayacaktır. Sınava, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1985 ve daha sonra doğmuş) olanlar başvurabileceklerdir. Bu şartı taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.

100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak
kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Sınav sonuçları, ÖSYMnin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYMnin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara
tebliğ hükmündedir.
Sınav sonuçları, tüm adaylar için başarı sırasında (aynı puanı alan adaylar, T.C. Kimlik Numarasına göre), mülakata katılacak adayların fotoğrafları dahil tüm başvuru bilgileri ile elektronik ortamda sınavdan sonraki en geç 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına verilecektir.
İlk 400 aday ve 400. adayla aynı puanı alan diğer adayların sınav sonuç bilgisinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilecektir., 70 ve daha yüksek puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde Kontenjan nedeniyle
mülakata çağrılmadınız., 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise Kazanamadınız. ibaresi yer alacaktır.

Örnek Soruları Çöz

Sistemdeki Toplam Soruların Konulara Göre Dağılımı

  • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
244
  • Genel Kültür
167
  • İktisat
130
  • Kanunlar
852
  • Türkçe
127
  • Yönetmelik
76
  • Toplam
1,596
  • Çıkmış sorular
54

Sınavda Çıkacak Soruların Konulara Göre Dağılımı

  • Türkçe
    • Yazım Kuralları
14
  • Atatürk ilke ve inkılap tarihi
    • Cumhuriyet Dönemi
    • İlke ve İnkılaplar
    • Milli Mücadele Dönemi
    • Milli Mücadele Dönemi Öncesi
4
  • Genel Kültür
    • Türkiye'nin Sosyoekonomik Yapısı
10
  • Genel Kültür
    • Temel Yurttaşlık Bilgisi
      • Anayasa
      • Türk Anayasa Tarihi
  • Kanunlar
    • 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu
6
  • Kanunlar
    • Anayasa
      • I. KISIM Başlangıç İlkeleri ve Genel Esaslar
      • II. KISIM Temel Haklar ve Ödevler
      • III. KISIM Cumhuriyetin Temel Organları
      • IV. KISIM Mali ve Ekonomik Hükümler
      • Yükseköğretim 130-132
13
  • Kanunlar
    • 2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
    • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
    • 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu
    • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
    • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
      • KISIM-I Genel Hükümler
      • KISIM-II Sınıflandırma
      • KISIM-VII Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
  • Yönetmelik
    • Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
    • Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
17
  • Kanunlar
    • 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
      • 1. Bölüm Genel Hükümler
      • 2. Bölüm Mal Bildirimleri
      • 3. Bölüm Ceza Hükümleri
      • 4. Bölüm Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü
1
  • Genel Kültür
    • Temel Yurttaşlık Bilgisi
      • Türk İdari Teşkilatı
  • Kanunlar
    • 3 Sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
    • 5442 İl İdaresi Kanunu
14
  • Kanunlar
    • 442 Sayılı Köy Kanunu
    • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 6360
    • 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
    • 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
    • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
9
  • İktisat
    • İktisada Giriş
    • Makro İktisat
    • Mikro İktisat
    • Türkiye Ekonomisi
    • Uluslararası İktisat
12