Kaymakam Adaylığı Sınavı

2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık), 18 Ekim 2020 tarihinde aşağıdaki sınav merkezlerinde yapılacaktır.

Sınav, saat 10.15te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınavın ilanı, İçişleri Bakanlığı tarafından başvurular başlamadan önce yapılacaktır. İlanda, sınava başvuru

koşulları ayrıntılı olarak yer alacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınava giren ve başarılı olan adayların atamaları İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmayacaktır. Sınava başvurabilmek için adayların; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayanların; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adaylarının ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir. Başvuruda; adayların program/fakülte bilgileri, beyana göre alınacaktır. Sınava başvuru koşullarını taşımayan, belirtilen program/fakültelerden mezun olmadığı halde başvuru yapan adaylar, sınava girmiş olsalar dahi İçişleri

Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak ve atamaları yapılmayacaktır. Sınava, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1985 ve daha sonra doğmuş) olanlar başvurabileceklerdir. Bu şartı taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.

100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak

kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınav sonuçları, ÖSYMnin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYMnin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara

tebliğ hükmündedir.

Sınav sonuçları, tüm adaylar için başarı sırasında (aynı puanı alan adaylar, T.C. Kimlik Numarasına göre), mülakata katılacak adayların fotoğrafları dahil tüm başvuru bilgileri ile elektronik ortamda sınavdan sonraki en geç 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına verilecektir.

İlk 400 aday ve 400. adayla aynı puanı alan diğer adayların sınav sonuç bilgisinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilecektir., 70 ve daha yüksek puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde Kontenjan nedeniyle

mülakata çağrılmadınız., 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise Kazanamadınız. ibaresi yer alacaktır.