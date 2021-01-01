Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Öğretim Elemanı Seçme Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı 21 Aralık 2020 tarihinde yayımladığı kılavuzda, yurt dışına öğretmen ve öğretim elemanları görevlendirmesi yapacağını duyurdu. Toplamda 640 öğretmen ve öğretim elemanı görevlendirmesi yapılacak

Başvurular 11 ila 20 Ocak 2021 tarihleri arasında alınacak, mesleki yeterlik sınavı ise 13 Şubat 2021 tarihinde uygulanacaktır.

Yayımlanan kılavuza göre, mevzuatın da yer aldığı 4 ana konudan mesleki sınav yapılacak olup, bu konuları içeren paket hazırlanıp yayına sunulmuştur.

Sınav kılavuzu için tıklayınız.