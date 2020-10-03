Memurlar.Net Sınav Sistemi Nedir? Memurlar.Net Sınav Sistemi alanında uzman isimler tarafından hazırlanan elektronik bir sınav sistemidir. Bu sistem kapsamında hazırlanmak istediğiniz sınavlara uygun deneme sınavları oluşturabilir, ihtiyaç duyduğunuz konulara özgü soruları çözebilir ya da sınava dair alıştırmalar yapabilirsiniz. Sistem tamamen kullanıcı odaklı ve erişilebilirliği yüksek yöntemlerle tasarlanmıştır. Sistemin amacı kullanıcının soruları çözerken konuyu öğrenebilmesidir. Bu nedenle geniş soru çözümleri oluşturulmuş, açıklamalar ve mevzuat yoluyla konuların anlaşılması amaçlanmıştır.

Soruları Kimler Hazırlıyor ? Her bir soru grubu o alanda uzman öğreticiler tarafından hazırlanmaktadır. Hazırlanan tüm sorular alan editörleri tarafından kontrol edilmekte ve moderatör tarafından düzenlenmektedir. Amaç hem soruların kalitesini yüksek tutmak hem yüksek isabet oranına erişmektedir. Bu kapsamda tecrübeli moderatör editör ekibiyle birlikte geniş bir uzman öğretici kitlesi birlikte çalışmaktadır.

Sorular Güncel Mi? Sistem içerisindeki tüm sorular sınavlar gözetilerek sıfırdan hazırlanmaktadır. Ayrıca her mevzuat değişikliği günlük olarak sisteme entegre edilmektedir. Örneğin Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Yönetmeliği değiştiği an, sistemdeki eski sorular güncellenmiş, yeni yönetmeliğe uygun sorular eklenmiştir. Resmi Gazete günlük olarak takip edilmekte her güncel gelişme sistemdeki sorulara işlenmektedir. Amaç, kullanıcıların en güncel ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlamaktır.

Soruları Görebilir Miyim? Sistem üzerinde her bir sınav için örnek sorular tanımlanmaktadır. Sorularımızın ve çözümlerimizin kalitesini görebilmek için sistem tarafından rastgele seçilen bu soruları inceleyebilir, çözümleri görebilirsiniz. Her sınav döneminde yalnızca 10 soru açılmaktadır. Diğer sorularımızı incelemek için ürünü satın almanız gerekmektedir.

Ödeme İşlemi Güvenli Mi? Ödeme işlemleri Garanti Bankası Sanal Pos Altyapısıyla kullanılmakta güvenlik sertifikası ile işlemleriniz şifrelenmektedir.

Teslimat Nasıl Yapılacak? Sistem üzerinden ilgili ürün paketi satın alındığında hesabınıza otomatik olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bir teslimatın gerçekleştirilmesine gerek yoktur.