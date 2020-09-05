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Görevde Yükselme Sınavları
Görevde Yükselme Sınavları
Kurum
Sınav Tarihi
2020 yılı Sağlık Bakanlığı Şef Unvanı GYS
04/10/2020 14:00
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2020 yılı Sağlık Bakanlığı VHKİ Unvanı GYS
04/10/2020 14:00
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2020 yılı Sağlık Bakanlığı Memur Unvanı GYS
04/10/2020 14:00
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İdari Şube Müdürlüğü GYS
03/10/2020 14:00
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2020 yılı Adalet Bakanlığı GYS Şef (Merkez)
05/09/2020 14:00
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2020 yılı Adalet Bakanlığı GYS Memur
05/09/2020 14:00
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