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Görevde Yükselme Sınavları

Kurum Sınav Tarihi
Sağlık Bakanlığı 2020 yılı Sağlık Bakanlığı Şef Unvanı GYS 04/10/2020 14:00 İncele
Sağlık Bakanlığı 2020 yılı Sağlık Bakanlığı VHKİ Unvanı GYS 04/10/2020 14:00 İncele
Sağlık Bakanlığı 2020 yılı Sağlık Bakanlığı Memur Unvanı GYS 04/10/2020 14:00 İncele
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İdari Şube Müdürlüğü GYS 03/10/2020 14:00 İncele
Adalet Bakanlığı 2020 yılı Adalet Bakanlığı GYS Şef (Merkez) 05/09/2020 14:00 İncele
Adalet Bakanlığı 2020 yılı Adalet Bakanlığı GYS Memur 05/09/2020 14:00 İncele