MEMURLAR.NET SINAVLARA HAZIRLIK PLATFORMUNA HOŞ GELDİNİZ.

2001 yılından itibaren kamu personeline özel içeriklerle yayın hayatına devam eden Memurlar.Net, yeni bir hizmet daha sunmaya başlamıştır.

Alanında uzman isimler tarafından kurgulanan Sınav Hazırlık Platformu, sınavlara hazırlanan adaylar için önemli bir destek olarak tasarlanmıştır. 2019 yılı Kasım ayından bu yana hazırlık çalışmaları devam eden Sınav Hazırlık Platformunda; çevrimiçi sorular, deneme sınavları, açıklamalı ve geniş soru çözümleri yer almaktadır.

Sınav konularına çalışan adayların kendilerini test edebilecekleri, istedikleri yerden, istedikleri zamanda ister bilgisayar ister cep telefonundan soru çözebilecekleri bu platformun tüm kullanıcılara faydalı olmasını temenni ediyoruz.

Sınav Hazırlık Platformunda her sınava özel ve özgün sorular bu konuların uzmanları, akademisyenler ve öğretmenler eliyle hazırlanmakta, ayrıca kurumlara telif ücretleri ödenerek çıkmış sorular sisteme entegre edilmektedir. Tüm bu soruların açıklamalı çözümleri de geniş bir şekilde hazırlanmaktadır.