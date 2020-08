MEMURLAR.NET SINAVLARA HAZIRLIK PLATFORMUNA HOŞ GELDİNİZ.

Her bir soru grubu o alanda uzman öğreticiler tarafından hazırlanmaktadır. Hazırlanan tüm sorular alan editörleri tarafından kontrol edilmekte ve moderatör tarafından düzenlenmektedir. Amaç hem soruların kalitesini yüksek tutmak hem yüksek isabet oranına erişmektedir. Bu kapsamda tecrübeli moderatör editör ekibiyle birlikte geniş bir uzman öğretici kitlesi birlikte çalışmaktadır.

Sorular Güncel Mi?

Sistem içerisindeki tüm sorular sınavlar gözetilerek sıfırdan hazırlanmaktadır. Ayrıca her mevzuat değişikliği günlük olarak sisteme entegre edilmektedir. Örneğin Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Yönetmeliği değiştiği an, sistemdeki eski sorular güncellenmiş, yeni yönetmeliğe uygun sorular eklenmiştir. Resmi Gazete günlük olarak takip edilmekte her güncel gelişme sistemdeki sorulara işlenmektedir. Amaç, kullanıcıların en güncel ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlamaktır.