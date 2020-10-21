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Adalet Bakanlığı GYS'de, soruların yüzde 60'ını tutturduk
Memurlar.Net
Online Sınava Hazırlık Platformuna Hoş Geldiniz

Evden, İşten, Cepten, İnternetin Olduğu Her Yerden...

2001 yılından itibaren kamu personeline özel içeriklerle yayın hayatına devam eden Memurlar.Net, yeni bir hizmet daha sunmaya başlamıştır.

Alanında uzman isimler tarafından kurgulanan Sınav Hazırlık Platformu, sınavlara hazırlanan adaylar için önemli bir destek olarak tasarlanmıştır. 2019 yılı Kasım ayından bu yana hazırlık çalışmaları devam eden Sınav Hazırlık Platformunda; çevrimiçi sorular, deneme sınavları, açıklamalı ve geniş soru çözümleri yer almaktadır.

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Güncel Online Sınavlar
Görevde yükselme sınavı açan kamu kurumları
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi GYS- Tüm unvanlar 21 Ekim 2020 10:00
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Uludağ Üniversitesi GYS- Şef 21 Kasım 2020 10:00
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Uludağ Üniversitesi GYS- Memur 21 Kasım 2020 10:00
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2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğü GYS (Yarım Paket) 03 Ekim 2020 00:00
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Belediye, İl Özel İdare ve Mahalli İdare Birlikleri GYS 1. Grup (VHKİ, Memur, vd) 04 Ekim 2020 10:00
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Belediye, İl Özel İdareleri ve Mahalli İdare Birlikleri GYS 2. Grup (Çözümleyici, Uzman, Sivil Savunma Uzmanı, vd.) 04 Ekim 2020 10:00
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Belediye, İl Özel İdareleri ve Mahalli İdare Birlikleri GYS 3. Grup (Koruma ve Güvenlik Görevlisi Amiri) 04 Ekim 2020 10:00
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Belediye, İl Özel İdare ve Mahalli İdare Birlikleri GYS 4. Grup (Müdür, Hukuk Müşaviri) 04 Ekim 2020 10:00
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Belediye, İl Özel İdare ve Mahalli İdare Birlikleri 5. Grup (Unvan Değişikliği) 04 Ekim 2020 10:00
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2020 yılı Adnan Menderes Üniversitesi Şube Müdürlüğü Sınavı 05 Ekim 2020 10:00
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2020 yılı Adnan Menderes Üniversitesi Şef Unvanı GYS 05 Ekim 2020 10:00
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İdari Şube Müdürlüğü Sınavı 03 Ekim 2020 10:00
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2020 yılı Sağlık Bakanlığı GYS Memur Unvanı 04 Ekim 2020 14:00
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2020 yılı Sağlık Bakanlığı GYS Şef Unvanı 04 Ekim 2020 14:00
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2020 yılı Sağlık Bakanlığı GYS VHKİ Unvanı 04 Ekim 2020 14:00
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İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavı
Yakında
Kaymakam Adaylığı Sınavı
Yakında
GİB Kurum İçi Gelir ve Defterdarlık Uzmanlığı Sınavı
Yakında
Sıkça Sorulan Sorular
Web sitemizi kullanırken veya sipariş verirken aklınıza takılan soruları cevaplıyoruz.
Memurlar.Net Sınav Sistemi Nedir?

Memurlar.Net Sınav Sistemi alanında uzman isimler tarafından hazırlanan elektronik bir sınav sistemidir. Bu sistem kapsamında hazırlanmak istediğiniz sınavlara uygun deneme sınavları oluşturabilir, ihtiyaç duyduğunuz konulara özgü soruları çözebilir ya da sınava dair alıştırmalar yapabilirsiniz. Sistem tamamen kullanıcı odaklı ve erişilebilirliği yüksek yöntemlerle tasarlanmıştır. Sistemin amacı kullanıcının soruları çözerken konuyu öğrenebilmesidir. Bu nedenle geniş soru çözümleri oluşturulmuş, açıklamalar ve mevzuat yoluyla konuların anlaşılması amaçlanmıştır.

Soruları Kimler Hazırlıyor ?

Her bir soru grubu o alanda uzman öğreticiler tarafından hazırlanmaktadır. Hazırlanan tüm sorular alan editörleri tarafından kontrol edilmekte ve moderatör tarafından düzenlenmektedir. Amaç hem soruların kalitesini yüksek tutmak hem yüksek isabet oranına erişmektedir. Bu kapsamda tecrübeli moderatör editör ekibiyle birlikte geniş bir uzman öğretici kitlesi birlikte çalışmaktadır.

Sorular Güncel Mi?

Sistem içerisindeki tüm sorular sınavlar gözetilerek sıfırdan hazırlanmaktadır. Ayrıca her mevzuat değişikliği günlük olarak sisteme entegre edilmektedir. Örneğin Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Yönetmeliği değiştiği an, sistemdeki eski sorular güncellenmiş, yeni yönetmeliğe uygun sorular eklenmiştir. Resmi Gazete günlük olarak takip edilmekte her güncel gelişme sistemdeki sorulara işlenmektedir. Amaç, kullanıcıların en güncel ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlamaktır.

Soruları Görebilir Miyim?

Sistem üzerinde her bir sınav için örnek sorular tanımlanmaktadır. Sorularımızın ve çözümlerimizin kalitesini görebilmek için sistem tarafından rastgele seçilen bu soruları inceleyebilir, çözümleri görebilirsiniz. Her sınav döneminde yalnızca 10 soru açılmaktadır. Diğer sorularımızı incelemek için ürünü satın almanız gerekmektedir.

Ödeme İşlemi Güvenli Mi?

Ödeme işlemleri Garanti Bankası Sanal Pos Altyapısıyla kullanılmakta güvenlik sertifikası ile işlemleriniz şifrelenmektedir.

Satın Aldıktan Sonra Nasıl Kullanacağım?

Sistem üzerinden ilgili ürün paketi satın alındığında hesabınıza otomatik olarak tanımlanmaktadır. "Hesabım" sekmesine girerek online paketi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Siparişimi İptal Edebilir Miyim?

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin Cayma Hakkının İstisnaları başlıklı 15'inci maddesinin (ğ) bendi gereğince "Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler" cayma hakkının istisnası kapsamında olduğundan, ALICI, teslimin gerçekleşmesinden sonra cayma hakkını kullanamaz.

Online Sınav Paketleri Ne Kadar Süreyle Geçerli?

Memurlar.net görevde yükselme platformundan aldığınız online sınav paketleri, sınavın yapılacağı tarihe kadar geçerlidir. Sınavın ertelenmesi halinde, paketin geçerlilik süresi de uzatılmaktadır.

Memurlar.net Sınav Sisteminde kitap geliyor mu?

Memurlar.net sınav sistemi bütünüyle elektronik ortamda hazırlanmıştır. Masaüstünde ve cep telefonunda kullanabilirsiniz. Paket satın alanların adreslerine herhangi bir kitap gönderilmemektedir.